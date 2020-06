Totalschaden entstand am Taxi, das heute Vormittag in Nirmsdorf verunglückte.

Nirmsdorf. Wenige Tage nachdem ein Taxi nahe Mattstedt in einen Unfall verwickelt wurde, kam es erneut zu einem Unfall mit einem Taxi – jetzt in Nirmsdorf.

Weimarer Land: Erneut Verkehrsunfall mit Taxi

Schon wieder ein Verkehrsunfall mit einem Taxi im Weimarer Land: Heute gegen 11.10 Uhr kam es zu einem schweren Unfall in der Ortslage Nirmsdorf. Ein Taxi-Fahrer befuhr die Landstraße 2158 aus Richtung Bad Sulza kommend und kam am Ortseingang Nirmsdorf aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit seinem Wagen mit einem Baum und landete in der Folge in einem ausgetrockneten Flusslauf.

Die Feuerwehren Nirmsdorf, Willerstedt, Oberreißen und Niederreißen sowie Apolda eilten gemeinsam mit einem Rettungswagen und einem Notarzt aus Apolda an die Unfallstelle. Der Fahrer des Fahrzeuges mit Sömmerdaer Kennzeichen wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und von Ersthelfern noch vor Ankunft der Rettungskräfte aus seinem Wagen befreit.

Schnell war klar, dass die Verletzungen des Mannes so schwer waren, dass ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle benötigt wird, der ihn nach der Erstversorgung und Stabilisierung schnellstmöglich in eine Klinik fliegen sollte.

Die Kameraden sicherten die Unfallstelle gegen Brandgefahr und den fließenden Verkehr, damit der Hubschrauber an der Einsatzstelle landen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ein Dekra-Gutachter wurde zur Unterstützung der Beamten bei der Unfallaufnahme angefordert. Noch ist völlig unklar, warum der Mann von der Straße abkam.

Einen Fahrgast hatte er glücklicherweise kurz vorher in Bad Sulza abgesetzt. Ob eine im Taxi gefundene Whisky-Flasche, die halb geleert war, ursächlich gewesen sein könnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Am Taxi entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.