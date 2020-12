Weimarer Land: Hausmeister, Schüler und Lehrer positiv getestet

Jena 04032019 Universität Friedrich-Schiller-Universität Jena Medizinische Universitätslaboratorien und Transfusionsmedizin in Lobeda-Ost Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena untersucht Proben auf das Coronavirus

Seit dieser Woche fällt der 7-Tage Inzidenzwert im Weimarer Land täglich weiter nach unten. War dieser zum Wochenstart noch bei 87,7 lag er am Freitag nun bei 69,5. Positiv entwickelt hat sich gestern – mit 20 Personen mehr – auch die Zahl derer, die als genesen gelten. Bei nur fünf Neuerkrankten bedeutet das ebenso eine weitere Absenkung der Aktivkranken auf nun 116, die am Montag noch 157 Menschen zählten. Wegen der zahlreich in Quarantäne geschickten Schülergruppen, die diese nun wieder verlassen konnte, sank mit Stand gestern die Zahl derer in Quarantäne um 221 auf nun 472. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.