Weimarer Land meldet neue Corona-Fälle

Apolda. Gesundheitsamt des Weimarer Landes in Apolda meldet Corona-Kennzahlen für Freitag, 18. November 2022.

Das Gesundheitsamt in Apolda hat am Freitag 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Im Kreis Weimarer Land sind nach Behördeninformation damit aktuell 109 Personen infiziert. 14 von ihnen benötigten stationäre Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut 110,8 und errechnet sich aus 91 Neuinfektionen in der letzten Woche. Seit Beginn der Pandemie wurden 32.218 Infektionen im Landkreis festgestellt.