Weimarer Land: Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Eine weitere an Corona verstorbene Person meldet das Gesundheitsamt des Weimarer Landes mit Stand vom Samstag, 16 Uhr. Damit liegt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im Kreisgebiet Verstorbenen bei neun.

Die Zahl der Neuerkrankungen wird für den zweiten Weihnachtsfeiertag mit zehn angegeben. Damit sind 266 Personen derzeit aktivkrank. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 165 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 201,2. Fünf Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

Seit Beginn der Pandemie wurden vom Gesundheitsamt 976 Krankheitsfälle festgestellt. 701 Personen gelten inzwischen als genesen. 620 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. 113 Reiserückkehrer aus Risikogebieten befindn sich in häuslicher Absonderung.

Hinweis des Gesundheitsamtes: Aufgrund der täglich sehr hohen Fallzahlen werden alle Bürger des Kreises, die einen positiven Befund auf Covid-19 bekommen haben, gebeten, eine Liste mit Kontaktpersonen zu erstellen und diese bereits selbst zu informieren, damit sie sich in Quarantäne begeben können. Hilfreich wäre dann auch eine E-Mail an das Gesundheitsamt mit den persönlichen Angaben wie Name, Vorname und Telefonnummer unter post.gesundheitsamt@wl.thueringen.de Die Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes setzen natürlich schnellstmöglich mit den positiv getesteten Personen und engen Kontaktpersonen telefonisch in Verbindung.