Weimarer Land: Zusammen fit durch den Winter

Um ohne schlechtes Gewissen Weihnachtsleckerein genießen zu können, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Weimarer Land einen Online-Sportkurs an. In dem Kurs „Fit durch den Winter“ lernen Teilnehmende leicht nachvollziehbare und effektive Übungen, um die Koordination, das Gleichgewicht und die Körperwahrnehmung zu verbessern. Außerdem soll die Muskulatur gekräftigt und gezielt gedehnt werden, teilt die KVHS mit.

Teilnehmende benötigen eine Matte für Übungen am Boden oder alternativ eine andere weiche Unterlage, einen Stuhl und hin und wieder zwei kleine Flaschen Wasser als Hilfsmittel. Der Kurs findet online in der vhs.cloud statt. Abgesehen von einer stabilen Internetverbindung wird nur nur etwas Platz vor dem PC, Laptop oder Tablet benötigt, um fit in die Feiertage und das neue Jahr zu starten.

Der Online-Kurs kostet 24 Euro bei einer Gruppe ab acht Personen und 28 Euro bei einer Gruppe mit fünf bis sieben Teilnehmenden. Kursleiterin Dajana Kürbs veranstaltet ihn an sechs Montagen ab Montag, 14. Dezember jeweils von 17 bis 18 Uhr.