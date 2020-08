Blick über den Markt vor dem Rathaus in Bad Sulza.

Bad Sulza. Etwa 250 Besucher waren am Samstag auf den Marktplatz nach Bad Sulza gekommen, um mit dem Thüringer Weinbauverein gemütlich zu feiern.

„Weinfest Light“ in Bad Sulza stillt Gemeinschaftsbedürfnis

Am Ende war sogar Bürgermeister Dirk Schütze voll des Lobes und hob das Engagement des Thüringer Weinbauvereins hervor, der statt des üblichen Weinfestes coronabedingt ein „Weinfest Light“ auf die Beine gestellt hatte. Durch die Bank weg positiv war auch das Feedback der Gäste auf dem Marktplatz, für die selbst die abgespeckte Variante mehr als nur ein Farbklecks in der derzeit so leeren Veranstaltungslandschaft darstellte.