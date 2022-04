Weingut Zahn stellt 2021er Jahrgang bei Jungweinprobe in Kaatschen vor

Kaatschen. Bei einer Jungweinprobe stellt Winzer André Zahn die Weine aus dem Jahr 2021 vor. Dieses Jahr sei bislang gut angelaufen.

Das Weingut Zahn in Kaatschen startet am Samstag, 23. April, mit einer Jungweinprobe in die Sommersaison 2022. Die Weine des Jahrgangs 2021 werden dort in der Vinothek des Guts vorgestellt, so Winzer André Zahn.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten so einen Überblick über die Ernte des vergangenen Jahres erhalten und einen Vorgeschmack auf dieses Jahr erhalten, so der Winzer. Während das Jahr 2021 wegen der harten Minustemperaturen im Februar und großer Nässe im August Probleme bereitet hätte, sei dieses Jahr für Winzer bislang gut angelaufen, so André Zahn. Die Gefahr eines Spätfrostes sei wohl vorüber. Nun warte er auf den Austrieb der Weinreben. Das Weingebiet in Kaatschen könne über Wanderwege.