Wenn der Nikolaus mit der Feuerwehr kommt

Mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und dem Nikolaus zog Monique Lischker (2. v. l.) am Sonntag durch den Ort.

Mit ihrer Idee stieß Monique Lischker bei den Akteuren des Fördervereins Kapellendorf und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gleich am Anfang auf offene Ohren. Und auch die 70 Kinder zwischen ein und zwölf Jahren, die am Sonntag in Kapellendorf Besuch vom Nikolaus bekamen, werden mutmaßlich die Aktion für eine prima Sache halten.