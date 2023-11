Wenn die Basis flöten geht

Dirk Lorenz-Bauer über politische Schlüsselmomente

Um der Sache willen muss der Einzelne zurückstehen. Mike Mohring, der die Politik zum Beruf gemacht hat, weiß sehr genau um diesen ehernen Grundsatz. So gesehen dürfte ihm der Verlust des CDU-Kreisvorsitzes wenig schmerzen. Dass es nicht so ist, weiß dieser kluge Mann selbst wohl am besten.

Dass er diese Funktion nun nicht mehr bekleidet, weil es um die Zahlungen der Geburtstagsrechnungen offensichtlich einfach noch zu viele Ungereimtheiten gibt, fügt sich nun ein in eine Reihe von Verlusten in den vergangenen Jahren. Der Stern des ehemaligen CDU-Landesvorsitzenden, des einstigen CDU-Landtagsfraktionschefs und jetzt ehemaligen CDU-Kreisvorsitzenden befindet sich seit Jahren im Sinkflug. Angesichts des Vertrauensverlustes ist anzunehmen, dass demnächst auch sein Vorsitz in der CDU-Kreistagsfraktion infrage gestellt wird. Auch werden wohl bald erste Fragen nach seiner erneuten Landtagskandidatur im nächsten Jahr gestellt.

Die Entscheidung auf dem CDU-Kreisparteitag könnte den Fall von Mike Mohring in die politische Bedeutungslosigkeit beschleunigen. Denn im Grund ist es doch so, dass er mit dem CDU Kreisverband Weimarer Land seine politische Heimatbasis einbüßt. Im Wissen um deren Bedeutung, hatte er diese stets gestärkt. Um politische Ziele umzusetzen, aber eben auch zur Absicherung der eigenen Karriere. Dass ihm jetzt ein Großteil derjenigen, die als einfache Parteimitglieder alles tragen, offen die Gefolgschaft verweigert, dürfte für diesen einst als großes politisches Talent gefeierten Apoldaer das tragische Momentum sein. Was nützt es einem Mike Mohring noch, dass er Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist und er all diese Fernsehauftritte bei Markus Lanz hatte, wenn die Leute Zuhause nix mehr von einem wissen wollen.

