„Wenn ich an Weihnachten denke, blutet mir das Herz“

„Nach diesem Jahr wird vieles anders sein“, stellt Pfarrerin Christin Bärwald fest. Die Neue im Kirchensprengel hat erst im April 2019 die vakante Pfarrstelle in der Johannisgemeinde Niederroßla übernommen und ist damit auch zuständig für Mattstedt, Zottelstedt, Wersdorf, Pfiffelbach, Liebstedt, Goldbach, Oßmannstedt und Ulrichshalben.

Seit über einem Jahr wohnt sie nun mit ihrem Partner und der zweijährigen Dackeldame Paula im Pfarrhaus Niederroßla. In dieser kurzen Zeit fühlt sie viel Verbundenheit mit den Menschen. Eine Verbundenheit, die besonders in den letzten Monaten gewachsen ist, seit ein Virus die Welt in Atem hält.

„Wir standen mit dem Lockdown im März zunächst einmal vollkommen hilflos da. Kirchen mussten schließen, Menschen gingen auf Abstand und die Gemeinschaft litt unter den Maßnahmen“, fasst Bärwald die Zeit zusammen. Seit man ab 1. Mai wieder Andachten feiern durfte, hat sich viel geändert. So habe man über den Sommer mehr Andachten gefeiert und auch mehr Menschen in den Gottesdiensten begrüßen können, als zuvor.

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Kirchenrats wurde die Anlaufzeit genutzt, neue Wege zu erschließen, mit der Pandemie und ihren Einschränkungen umzugehen.

„Wir haben zum Beispiel die Kirchen in Mattstedt und Niederroßla täglich aufgeschlossen, um ein Zeichen zu setzen: Wir sind da und beten für die Menschen!“, erklärt Bärwald. Zudem verkürzte die Pfarrerin ihre Andachten, damit Menschen nicht zu lange beieinander sitzen. Die Resonanz darauf war oft positiv.

„Es kam sehr gut an, die Andachten auf eine halbe Stunde zu beschränken und dafür mehr Termine anzubieten“, meint Bärwald.

Mit dem Internet beschritt man nicht nur in Niederroßla einen neuen Weg, Kirche in die Haushalte zu bringen. Obwohl Gottesdienste per Videostream keine Regel werden sollen, ist es für viele Menschen in dieser Zeit eine Alternative. Dabei halfen Enkel ihren Großeltern, die technischen Hürden zu überwinden, weiß Bärwald. Auch junge Menschen, die bis dato nicht die Zeit für einen Besuch eines Gottesdienstes fanden, wurden plötzlich als Zuschauer gewonnen, berichtet die Kirchenfrau. Mittlerweile sind auch Gebetsanfragen per Mail oder Post fast selbstverständlich, Hausandachten landeten aufgeschrieben in den Briefkästen und das Telefon im Pfarramt wird oft über Gebühr für Gespräche mit der Pfarrerin beansprucht.

Zudem erlebten auch die Gottesdienste unter freiem Himmel eine regelrechte Inflation, die nun witterungsbedingt passé sind. Dabei blutet Christin Bärwald das Herz, denkt sie an das kommende Weihnachtsfest, das mit ziemlicher Sicherheit ohne volle Kirche stattfinden wird und das nicht nur wegen der Auflagen: „Vor allem viele ältere Mitmenschen meiden aus Angst vor einer Ansteckung einen Besuch in den Kirchen“, so Bärwald.

Trotzdem hegt die Theologin die Hoffnung, wenn wir jetzt zurückstecken, dass zu Weihnachten vielleicht doch die Gemeinschaft zusammenkommen könnte. Mit dem Gemeindekirchenrat werde an Möglichkeiten und Alternativen geplant: Ein Krippenspiel vor der Kirche oder Gottesdienste auf mehrere Termine zu verteilen, sind im Gespräch. In Niederroßla plant man, die Weihnachtsgeschichte an verschiedenen Orten (Wasserburg, Park, Kirche und Pfarrhof) aufzuführen.