Wer hat 15-Jährige aus Weimarer Land gesehen? Mädchen bereits zum zweiten Mal entwischt

Großobringen. Seit dem 9. Januar war eine 15-Jährige aus dem Weimarer Land verschwunden. Knapp drei Wochen später konnte sie in Erfurt aufgespürt werden, entwischte jedoch sogleich wieder.

Bereits am 9. Januar wurde nach der 15-jährigen Sophia P. aus Großobringen gesucht, am 24. Januar sogar mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Sophia hielt sich am 9. Januar in Erfurt auf, kehrte jedoch nicht mehr zurück.

Am 1. Februar wurde sie dann doch in der Landeshauptstadt aufgespürt und einer Betreuungsperson der Kinder- und Jugendeinrichtung übergeben. Jedoch nutzte Sophia einen günstigen Moment beim Rücktransport und flüchtete. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Landespolizeiinspektion Jena geht davon aus, dass sie sich noch immer in Erfurt aufhält.

Sophia ist ungefähr 1,53 Meter groß und schlank. Sie hat lange glatte Haare, die sie mit einem Mittelscheitel trägt. Das Deckhaar ist schwarz, die darunterliegende Partie ist rot gefärbt (hier ein Foto der Vermissten). Zur Bekleidung zum Zeitpunkt des erneuten Verschwindens ist nichts bekannt.

Da die Polizei noch immer nicht weiß, wo sich Sophia aufhält, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Sophia P. geben? Wer hat die Jugendliche seit ihrem Verschwinden am 1. Februar gesehen oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820 oder per Mail (kps.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

