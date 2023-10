Die Tourist-Information in Bad Sulza.

Werke von Manfred Pietsch werden in Bad Sulza gezeigt

Bad Sulza. Der Berliner Künstler Manfred Pietsch war für seine Ostsee-Gemälde bekannt. Ab diesem Samstag sind seine Werke in einer Ausstellung in Bad Sulza zu sehen.

An diesem Samstag, 7. Oktober, lädt die Bad Sulzaer Tourist-Information um 11 Uhr zur Eröffnung einer Ausstellung von Bildern des Berliner Künstlers Manfred Pietsch ein.

Der 1936 geborene und 2015 verstorbene Künstler widmete sich mit Vorliebe den Ostseestränden auf Hiddensee, dem Darß oder Rügen und dem gemeinsamen Entspannen und Erholen an diesen Orten. und so wurde die Ausstellung entsprechend mit dem Titel „Badefreuden“ versehen“, heißt es in der Ankündigung der Vernissage.

Zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 30. November in der Bad Sulzaer Tourist-Information zu sehen sein soll, werde auch der Berliner Kurator der Ausstellung Jürgen Schneider erwartet, der die Gäste thematisch in die Bilderwelten von Manfred Pietsch einführen wird.

im Folgenden wird die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information zu sehen sein. Diese sind immer von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr, am Samstag von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei.