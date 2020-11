Wie ein Loch in die Trafo-Fassade in Apolda kommt

Mit der Trafo-Station am Heidenberg in Apolda haben die „die Farbfritzen“ Heiko (rechts) und Christian Rank von stark inform ein weiteres Kunstwerk im Auftrag der Energieversorgung Apolda geschaffen, über welches sich Vertriebsleiterin Cornelia Scholz freuen kann. Ideen, wie die mit dem vermeintlichen Loch in der Fassade und den Einblicken in die Innereien eines Versorgungshauses, entstehen nicht über Nacht. Mehr als ein Monat kann vom Auftrag über die Findungs- und Absprachephase bis zu den Vorarbeiten und zur Umsetzung vergehen.