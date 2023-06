Das Kinderfest in Nirmsdorf hat eine lange Tradition.

Wie man in Nirmsdorf Kindertag feiert

Nirmsdorf. Am kommenden Samstag wird in Nirmsdorf wieder Kindertag gefeiert. Das steht auf dem Programm.

Zu Spiel und Spaß für die Kinder lädt am kommenden Samstag, dem 17. Juni, der Traditionsverein in Nirmsdorf ein. Ab 14 Uhr werden die Kleinen auf dem Hof vom Nirmsdorfer Dorfgemeinschaftshaus bei allen Aktivitäten im Mittelpunkt stehen: Eine Hüpfburg wird zum Toben einladen, Ponys freuen sich auf kleine Reiterinnen und Reiter und die Feuerwehr wird vor Ort sein und den Kleinen ihre Arbeit vorstellen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Größere Kinder und Jugendliche können ihre Fertigkeiten beim Tischtennis zeigen und Bastelangebote wird es auch geben, teilt der Verein mit.

Das kulinarische Angebot ist ganz auf die Bedürfnisse der jungen Besucher abgestimmt: Kuchen, Popcorn, Eis, Bratwurst und Brätel stehen auf der Speisekarte, und für alle erwachsenen Besucher wird Kaffee ausgeschenkt.

Das Kinderfest in Nirmsdorf hat eine lange Tradition und gehört zu den jährlichen, festlichen Höhepunkten im Dorf. Der Traditionsverein ist für seine abwechslungsreichen und kindgerechten Programmpunkte bei den kleinen Besuchern seit Jahren bekannt und erfährt stets Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr Willerstedt/Nirmsdorf und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus dem Dorf.