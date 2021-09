Wieder Frühschoppen der Freien Wähler in Oßmannstedt

Oßmannstedt. Zum Frühschoppen bitten die Freien Wähler Oßmannstedt/Ulrichshalben am 12. September.

Zum Frühschoppen bitten die Freien Wähler Oßmannstedt/Ulrichshalben am Sonntagvormittag (12. September) in die Gaststätte „Zum Kuhstall“ in Oßmannstedt. Ab 10 Uhr steht zunächst die Vorstellung der Bundestagskandidatin Marion Schneider auf dem Programm. Laut Tagesordnung wird es im Anschluss daran um aktuelle Informationen zur Ortschaft gehen, wobei das Thema Straßenbau in Ulrichshalben und die Frage „Wie geht es weiter beim Freibad?“ zentrale Rollen spielen dürften. Interessierte sind willkommen.