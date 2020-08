Wieder Randalierer in Eberstedt on Tour

Eberstedt Zum dritten Mal in diesem Jahr wurde die Gemeinde Eberstedt von Randalieren heimgesucht. Laut Bürgermeister Hans Otto Sulze müssen diese in der Nacht von Freitag auf Samstag durch den Ort gezogen sein. Fazit der Tour: mehre umgeknickte Verkehrsschilder am Ortseingang aus Richtung Niedertrebra und nahe der Ölmühle sowie eine umgeworfene Bank an der Ilmbrücke. Die sei zum Glück seit langem mit einer Eisenkette gesichert, ansonsten, so mutmaßt Sulze, läge die nun in der Ilm.