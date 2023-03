Wiedergutmachung oder Aufholen mit Kinderprojekten im Weimarer Land?

Ulrike Demuth über die Idee, Kinderprojekte als Corona-Wiedergutmachung zu initiieren.

55 Millionen Euro sollen deutschlandweit Kinder- und Jugendprojekte in diesem Jahr fördern, allein 100.000 Euro im Weimarer Land.

Gedacht ist diese außerordentliche Unterstützung als eine besondere Zuwendung für die Kinder, weil sie in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie eine Menge erdulden mussten – zum Teil auch Dinge, die sich im Nachhinein als obsolet herausgestellt haben, wie zum Beispiel eine gemeinsame Studie von Gesundheits- und Familienministerium, Deutschen Jugendinstitut und der Robert-Koch-Stiftung im Hinblick auf die Schließung der Kindergärten während der Corona-Pandemie ergeben hat.

Eine wichtige und gute Geste ist die Förderung, daran kann kein Zweifel bestehen: Die Kinder brauchen wieder mehr Gemeinschaft, mehr Freude miteinander. Wer sich in den letzten Monaten in Kindergärten, auf Schulhöfen und Spielplätzen umgeschaut und vor allem umgehört hat, der weiß, dass viele Kinder nur langsam wieder lernen, miteinander auszukommen und zu spielen. Auch die entstandenen Wissenslücken werden erst allmählich aufgeholt.

Und die Neugewöhnung an einen Alltag, in dem man früh aufsteht, zur Schule geht und danach an Freizeitaktivitäten teilnimmt, erfordert von den Jüngsten viel Kraft – immerhin lief es zwei Jahre lang komplett anders.

Dennoch kann auch ein solch millionenschweres Paket nicht wettmachen, was geschehen ist: Die Langzeitfolgen für die Kinder und jungen Erwachsenen durch die soziale Isolation und die ereignislosen Tage kommen erst nach und nach zutage Das Ganze ungeschehen machen kann auch ein riesiger Fördertopf nicht.

Dennoch ist die Idee absolut begrüßenswert: Irgendwo muss man ja wieder anfangen.

