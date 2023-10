Nach Sturmschäden: Willerstedt lädt zu Dankeschön-Feier

Willerstedt. Nachdem im August ein heftiger Sturm in Willerstedt gewütet hatte, packten Dorfbewohner und Helfer von außerhalb bei der Beseitigung der Schäden an. Nun lädt Willerstedt zur Dankeschön-Feier ein.

Es fehlen nach wie vor die Bäume, sagte Willerstedts Ortschaftsbürgermeister Ronny Osius auf die Nachfrage, wie es dem Dorf mittlerweile gehe. Die Willerstedter waren in den letzten Monaten mit Aufräumarbeiten in ihrem Dorf befasst, die ein schwerer Sturm im August, ein sogenannter „Down-Burst“, angerichtet hatte.

„Innerorts sind wir schon eine Weile durch, außerhalb wird es wohl noch über den Winter dauern. Aber da ist auch keine große Notwendigkeit, außer dass alles wieder ordentlich ist“, erzählte Bürgermeister Osius weiter. Die Schäden an den privaten Hausdächern seien mittlerweile repariert, die zahlreichen umgestürzten Bäume aus dem Dorf herausgeschafft worden.

„Nun ist es Zeit, einmal danke zu sagen“, betonte er. Daher lade er im Namen des Ortschaftsrates und der Vereine für Samstag, den 4. November, zu einer Dankeschön-Feier nach Willerstedt ein.

Bevor die Feier starte, würden die Willerstedter allerdings noch einmal um ihren Einsatz gebeten: Ab 9 Uhr des gleichen Tages werde zum gemeinsamen Dorfputz aufgerufen. „Wir wollen am Mahl, um die Kirche, im Ausschank und um das Vereinshaus aufräumen, die Gullys sollen gereinigt, Laub und Gestrüpp gefegt, die Bänke am Spielplatz erneuert und natürlich Bäume gepflanzt werden“, so der Ortschaftsrat und die Vereine in der Einladung an die Bürger des Dorfes.

Der Arbeitseinsatz solle von 9 bis 12 Uhr erfolgen. Alle Beteiligten werden gebeten, das notwendige Werkzeug wie Rechen, Astscheren und Besen selbst mitzubringen. Getränke und Imbiss würden für alle Helfer vor Ort angeboten.

Um 17 Uhr dann werde bei Grill und freien Getränken zur Dankeschön-Feier eingeladen.

