Willerstedter haben von illegalen Müllhalden die Nase voll

Illegal abgelegter Müll wird zu einem immer größeren Problem. Einer, dem deshalb nun gehörig der Kragen platzt, ist Ronny Osius, Ortschaftsbürgermeister von Willerstedt in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße. Irgendwann zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche haben wieder einmal dreiste Umweltsünder zehn Farbeimer am Ortsrand mitten in der Landschaft entsorgt.