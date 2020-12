Winterdienst von Bad Sulza ist für alle Fälle gerüstet

Die Landgemeinde ist für den bevorstehenden Winter gerüstet, ist sich Amtsleiter Jörg Hammer sicher. Viele Vorbereitungen bedurfte es diesmal nicht. Grundsätzlich sei der Bestand an Streusalz „sehr ausreichend“, so Jörg Hammer. Der Verbrauch im letzten Winter war so gering, dass kein neues dazu gekauft werden musste.

Dieser Tage musste das erste Mal im Bad Sulzaer Stadtgebiet gestreut werden, weil es im Ort kälter als auf der Höhe war. Für die innerörtlichen Straßen kann der Bauhof auf eine aktuell umgerüstete Flotte von vier Multicars zurückgreifen – zwei für den Bereich der ehemaligen Saaleplatte und zwei für den Rest der Landgemeinde. Salzlager in Eckolstädt und Bad Sulza Die Fahrzeuge haben auf die Ladefläche eine Wanne für das Salz, welches über die Streueinrichtung am Heck verteilt wird. An der Front sitzt eine Schnellkupplung, an die zügig ein Schiebeschild für Räumdienste angebracht werden kann. In Eckolstädt und Bad Sulza befinden sich die beiden Salzlager. In der Kurstadt gibt es hierfür sogar ein Standsilo, unter das Fahrzeuge zum bequemen Beladen fahren können. Notfallpläne für Räumung an Feiertagen Ebenso sind Salzsäcke eingelagert. Diese werden beim Befreien der Bushaltestellen eingesetzt. „Was viele Bürger vergessen, wenn unsere Bauhofmitarbeiter zum Winterdienst raus müssen, dann beginnt deren Schicht teilweise schon um 4 Uhr“, hebt Jörg Hammer deren Engagement hervor. Über Winterdienstpläne werden die Busstopps aufgeteilt, damit diese dann zum Start des Busbetriebs, besonders des Schulverkehrs schnee- und eisfrei seien. Obwohl die Mitarbeiter des Bauhofs natürlich auch Urlaub über die Feiertage hätten, existiert auch hier ein Schichtplan, wer bei Bedarf in die Fahrzeuge steigen müssen, damit die Räumung gewährleistet ist. Sparsamer Einsatz von Streusalz auf Straßen Die Ortsdurchfahrtsstraßen lässt die Landgemeinde von der Firma TSI räumen. Die Anschaffung eines eigenen Spezial-Lkw sei für die Landgemeinde unrentabel. In Extremwintern wisse die Verwaltung um die Unterstützung der Agrar- und Baufirmen, welche schweres Gerät wie Radlader zur Verfügung stellen. Davon musste zuletzt 2010 Gebrauch gemacht werden, um die gefallenen Schneemassen aus den Dörfern zu fahren. Trotz voller Lager komme auf den Landgemeindestraßen nur sparsam Salz zum Einsatz, um die Natur zu schonen. Verkehrsteilnehmer sollten deswegen jederzeit ihre Fahrweise an die Witterung anpassen, rät Jörg Hammer.