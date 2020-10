Ines und Thomas Ilchmann vom Volkshaus in Oberroßla haben am Mittwoch mit Nervosität die Entscheidung aus Berlin zu einem neuerlichen Lockdown verfolgt. Am Abend kam dann die Ernüchterung: Zwangspause für einen Monat!

„Wir haben gehofft, dass der Kelch an uns vorüber geht, die Entscheidung haben wir aber insgeheim schon erwartet“, erklärt das Wirt-Ehepaar. Seit 30 Jahren betreiben sie die Gaststätte im Apoldaer Ortsteil. Ob es ein 31. Jubiläum im nächsten Juni geben wird, da ist sich Thomas Ilchmann nicht sicher: „In den vergangenen Jahren haben unzählige Restaurants und Gaststätten in und um Apolda geschlossen, nun wird sich das Dank Corona wahrscheinlich dramatisch fortsetzten“, erklärt er. Denn trotz staatlicher Unterstützung sind die Verluste enorm.

Die Ilchmanns wollen kämpfen und den Kopf nicht in den Sand stecken. Vorerst. Denn nach der 2-monatigen Zwangspause im Frühjahr und der nun folgenden, ist ungewiss wie lange die Kraft dazu reicht.

Wegen der neuen Maßnahmen standen gestern im Volkshaus die Telefone nicht still: „Unsere Gäste rufen an und fragen, was nun wird“, erklärt Ines Ilchmann. Allein zum Martinsgans-Essen war das Volkshaus seit Wochen an mehreren Tagen komplett ausgebucht. Ein kleiner Trost: In der Traditionsgaststätte kommen nur frische Produkte in Topf und Pfanne, so dass nicht unzählige Lebensmittel in die Tonne fliegen.

Neben dem eigenen Schicksal ist Ines auch von dem ihrer Gäste berührt, die zunehmend verunsichert sind. Denn viele Stammgäste hatten nach der Zwangspause im Frühjahr ihre Feiern in den Herbst verlegt und stehen nun vor der nächsten Absage. „Wir hätten in den nächsten Tagen eine Feier zu einer Diamantenen Hochzeit im Haus gehabt. Die muss abgesagt werde. Dabei ist das ein Fest, das man nicht einfach so mir nichts, dir nichts wiederholen kann, zumal es sich meist um betagte Herrschaften handelt, die eben nicht bis ins nächste Jahr planen können“, bedauert Ines Ilchmann die aktuelle Situation.

Enttäuscht zeigen sich beide, geht es um die finanzielle Unterstützung vom Staat. So hatte das Volkshaus bei der Schließung im Frühjahr für seine Gäste einen Außer-Haus-Verkauf organisiert. Am Ende stellte sich heraus, dass deshalb die Beihilfen nicht gezahlt wurden, weil sich der Verlust damit unter 60 Prozent bewegte, gleichwohl die Ilchmanns einen Großteil ihrer Einnahmen verloren. „Wir sind quasi dafür bestraft worden, dass wir bei allen Umstände noch geschäftstüchtig waren“, gibt sich Thomas sichtlich zerknirscht.

Schon jetzt steht für beide fest, sollte sich die Situation im kommenden Jahr nicht deutlich verbessern, müssten sie darüber nachdenken, in Oberroßla ihre Zelte abzubrechen und das Haus zu schließen. Ein neues Standbein stünde ihnen - weit weg von Apolda - jedenfalls zur Verfügung. Darüber nachdenken wollen sie im Moment aber noch nicht.