Wo sich Oma und Opa noch zum Knutschen trafen

Es sind heimliche Naturparadiese und Lebensräume für viele unterschiedliche Tierarten. Als Kulturgut sorgen die von Menschenhand angelegten Streuobstwiesen unter anderem für den Erhalt der Biodiversität und halten dabei gleichzeitig leckere Naschereien bereit, deren Wert in unserer Zeit Viele nicht mehr zu schätzen wissen. Damit sich dies wieder ändert, haben sich nun 19 engagierte Bürger der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße den Schutz und Erhalt derartigen Kleinode auf die Fahne geschrieben und einen Verein „Ilmtal- Streuobst“ gegründet.

Künftig wollen die Mitglieder das Sterben der Streuobstwiesen in der Region aufhalten und wertvolle Kulturlandschaften und Naturschutzflächen langfristig vor dem Verschwinden bewahren. Noch gibt es sie nämlich, die hochstämmigen Obstbäume mit ihrer Vielfalt alter Sorten. Auf Wiesen, an Wegesrändern und in den Gärten der Landgemeinde sind sie zu finden. Die Bestände geraten jedoch zunehmend in schlechten Zustand und sind extrem gefährdet. Die Folge: Überalterte Obstbäume, die nicht gepflegt werden, und Obst, das vergammelt auf dem Boden liegt, statt gegessen zu werden.

Ursächlich dafür sieht der Verein einen Grund dafür im Rückgang von Kleinbauern, zudem sei die Pflege der Obstbäume aufwendig und für unsere heutige Konsumgesellschaft unwirtschaftlich geworden. Gleichwohl dürfte der Geschmack von Goldparmäne, Ananasrenette oder Prinzenapfel auch heute noch den letzten Feinschmeckergaumen verzaubern, gleichwohl dieser nur noch stilisiertes Supermarktobst kennt.

Unterm Strich sind Streuobstwiesen deshalb nicht nur als Obstgarten, Lebensräume für Vögel und Kleintiere oder Schutzgebiete für Pflanzen anzusehen, sondern sie gelten als Erholungsort und bilden ein Stück Heimat ab.

So unterschiedlich der Nutzwert von Streuobstwiesen ist, so unterschiedlich sind dabei die Motive der Gründungsmitglieder. Unter ihnen sind neben Eigentümern von Obstwiesen auch ausgebildete Baumwarte, Landwirte, Geografen und Umweltplaner, Techniker, Imker, Pädagogen, Naturschützer oder interessierte Einwohner zu finden, die sich nun gemeinschaftlich und aktiv engagieren wollen.

Glücklich ist man seitens des Vereins, mit Florian Grobe als Co-Vorstand der Erzeugergenossenschaft Kromsdorf schon ein erstes und gewichtiges Fördermitglied in den Reihen begrüßen zu dürfen, was auf eine gute Kooperation mit den ansässigen Landwirten hoffen lässt.

Nachdem mit der Gründung der erste Schritt gegangen ist, haben die Vereinsmitglieder sich nun viel vorgenommen. Zunächst sollen die noch vorhandenen Bestände an Streuobst systematisch erfasst und nach Handlungsbedarf bewertet werden. Für die erforderlichen Gelder zur Pflege der Bäume und für Neuanpflanzungen sollen entsprechende Förderprogrammen beantragt und für Spenden geworben werden.

Dabei ist allen Beteiligten klar, dass langfristig die Streuobstwiesen nur erhalten werden können, wenn eine sinnvolle Nutzung der Ernte sichergestellt ist. Deshalb will sich der Verein bald mit Fragen der Verarbeitung und der regionalen Vermarktung beschäftigen. Eine Idee steht dabei sogar schon im Raum. So soll etwa die Magdalaer Mosterei der Familie Grau ab diesem Jahr in Kromsdorf weitergeführt werden. Dadurch erhalten Kleingärtner und Wiesenbesitzer eine einfache Möglichkeit ihr geernteten Äpfel, Birnen und Quitten zu leckerem und gesundem Saft verarbeiten zu lassen. Die Überschüsse aus der Mosterei könnten zudem für die Neupflanzung von Obstbäumen genutzt werden.

Nicht zuletzt ist es dem Verein auch ein besonderes Anliegen, Kinder und Jugendliche mit einzubinden. Dazu soll es demnächst Angebote und kleinere Projekte mit den ansässigen Kindergärten und Grundschulen geben.

Kontakt und Informationen zum Verein über: Katrin Karpe, Tel. 0151/11168289 Email: katrin.karpe@web.de