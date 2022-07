Workshop zu den Wünschen aus Pfiffelbach und Liebstedt

Traktoren spielten beim Hoftag in Pfiffelbach eine Hauptrolle.

Bad Sulza. Welche Erwartungen, welche Wünsche haben Menschen, die in dörflichen Orten im Weimarer Land leben? Dazu findet am 11. Juli ein Treffen statt. Jeder kann mitmachen.

Bei einem Workshop, zu dem man sich anmelden muss, soll über diejenigen „Wünsche an Morgen“ diskutiert werden, die beim Hoftag der Agrargesellschaft Pfiffelbach gesammelt worden waren.

Die Veranstaltung ist laut Gemeindeverwaltung für Montag, 11. Juli, in der Zeit von 18 bis 21 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Liebstedt geplant. Bei passendem Wetter wird die Freifläche genutzt.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ziel der Umfrage zum Projekt „Wünsche an Morgen“ ist es, Wünsche, Ideen und Fragen aus der Region zu sammeln und die Ergebnisse an den Projektförderer, nämlich das Bundesministerium für Forschung, zu übermitteln und an die Verwaltung der Ilmtal-Weinstraße.

Anmeldung per E-Mail an:hallo@wuensche-an-morgen.de