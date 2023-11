Wort zum Sonntag für Apolda: Hinter einer Maske

Ilona Giese schreibt über den Reiz des Sich-Verkleidens.

Endlich beginnt sie, die 5. Jahreszeit, heute am 11. November. Von vielen erwartet, um sich mal anders zu zeigen, eine andere Person zu sein. Für andere ist die Faschingszeit nicht so wichtig. In Apolda und anderswo sind die Faschingsvereine und Clubs damit beschäftigt, die Faschingszeit zu gestalten. Ich frage mich, welche Faszination steckt dahinter, mal jemand anders zu sein? Vielleicht ist es der Wunsch, in eine vergangene Zeit zu reisen oder auch in die Zukunft? Sich verkleiden, sich hinter einer Maske zu verbergen, bietet auch einen Freiraum, um sich kritisch zur Zeit zu äußern.

Ilona Giese Foto: Privat/Archiv

Wie auch immer wir die Faschingszeit gestalten, uns aktiv beteiligen oder die Rolle des Zuschauers einnehmen – Maskenbälle und Verkleidungsfeste gibt es schon lange. Im Alten Testament wird von einem Verkleidungsfest am Hof des Perserkönigs vor 3000 Jahren berichtet. In unserem Land wird die Faschingszeit ganz unterschiedlich begangen. Aber der Grund ist in allen Regionen gleich. Nämlich nochmal richtig ausgelassen sein, bevor die Passions- oder Fastenzeit beginnt. Vielleicht kommen auch Fragen, ob es angemessen ist, in Anbetracht der Weltsituation zu feiern?

Ich denke, die Entscheidung liegt bei jedem selber. Ich wünsche uns eine gesegnete Zeit mit oder ohne Maske, mit oder ohne Kostüm, aber mit der Gewissheit, jeder ist einmalig und wunderbar. Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das konnte schon der Beter vor 3000 Jahren bekennen. So steht es im Psalm 139, Vers 14. Wir dürfen uns freuen, einmalig zu sein. Leben wir mit Fantasie und Freude.

Ilona Giese, Gemeindepädagogin im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt