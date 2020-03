Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahnarztbohrerwechsel am Brauhof

Der Zähne wegen, aber nicht wegen der eigenen. Die 31-jährige Zahnärztin ist bei Oschmann angestellt. Doch wenn sie am 1. April dieses Jahres die Tür zur Praxis öffnet, dann das erste Mal als Chefin. Eberhard Oschmann selbst bereitet sich nach 38 Berufsjahren auf den verdienten Ruhestand vor, wird aber noch bis Oktober seinen Patienten zur Verfügung stehen.

Der Beruf des Zahnarztes wurde dem heute 62-jährigen Apoldaer nicht in die Wiege gelegt. Er stammt vielmehr aus einer alten Brauer-Dynastie, seinem Großvater gehörte die Brauerei in Schöten und sowohl Vater als auch Mutter übten diesen Beruf aus. Eberhard Oschmann, der 1976 in Apolda sein Abitur „baute“ und sich vom legendären Hans Geupel in Sprint und Sprung trainieren ließ, wollte lieber in den Lehrerberuf – Geografie und Sport wäre eine schöne Mischung.

Doch am Ende entschied er sich für die Zahnheilkunde. In der DDR wurden gerade die Medizinischen Akademien geschaffen und es gab einen großen Bedarf. Nach dem Studium diente er als Zahnarzt in Offiziersuniform zwei Jahre bei der NVA, bevor er 1984 seine erste Stelle in der Poliklinik Apolda antrat. Bei den Zahnärzten Hans-Heinrich Däbritz und Adolf Planz absolvierte Oschmann seine Facharzt-Ausbildung.

Er erinnert sich: „Es war im Herbst 1990, da hat uns Landrat Hans-Helmut Münchberg klipp und klar gesagt, dass er kein Geld mehr für die Poliklinik hat. Wir könnten gerne die Räume weiternutzen, bis wir was Eigenes finden, aber wir müssten uns selbstständig machen.“

Moderne Praxisräume erst seit 2006

Das kam Oschmanns Intentionen entgegen, er wollte sich ohnehin selbstständig machen. Er mietete sich in den Räumen des ehemaligen VEB Zweckmoden in der August-Bebel-Straße ein, seine Frau Jutta, eine ausgebildete Veterinär-Ingenieurin, war von Anfang an mit im Boot. Eingang über den Hinterhof und Toilette eine Viertel-Treppe tiefer ...

Erst 2006 konnten sie sich den Traum von modernen Praxisräumen im heutigen Domizil am Brauhof erfüllen. Vermutlich lag es an der guten Lage, in dem Gebäude residierten eine Krankenkasse und mehrere niedergelassene Ärzte, jedenfalls kamen plötzlich immer mehr Patienten. Schon ein Jahr später stellte Oschmann den ersten Assistenz-Zahnarzt ein. Heute sind neun Frauen und Männer in der Zahnarztpraxis beschäftigt, darunter einschließlich des (Noch-)Chefs drei Ärzte.

Elisa Nichterlein gehört dazu, seit drei Jahren auch Julius Burchardt. Die „Neue“, die schon einige berufliche Erfahrungen mitbringt, wuchs im Kreis Saalfeld-Rudolstadt auf. Ihre Mutter ist im medizinischen Bereich tätig, der Vater Beamter. Er hätte es gerne gesehen, wenn die Tochter nach dem Abitur ebenfalls eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen hätte. „Doch zum Glück“, so Elisa Nichterlein „hat sich das Mutti-Gen durchgesetzt.“ So studierte sie in Jena bis 2012 Zahnmedizin. Danach wollte sie Erfahrungen sammeln – Assistenzstellen in Erfurt, Gera und Apolda folgten. Am Heiligabend 2014, nach der regulären Sprechzeit, bewarb sie sich bei Eberhard Oschmann. So nahmen die Dinge ihren Lauf.

Nicht jeder Zahnarzt, so weiß ihr Chef, eignet sich auch dazu, eine eigene Praxis zu führen. Hier gesellt sich zu den beruflichen Anforderungen auch noch eine gehörige Portion unternehmerischer Tätigkeit. Bei Elisa Nichterlein weiß er seine Praxis in guten Händen. Und die junge Frau, die durchaus mit Respekt auf ihre neue Verantwortung voraus blickt, weiß, worauf sie sich einlässt.

Patienten bleiben am gewohnten Ort

„Ich kenne das Team und ich kenne die Patienten“, sagt sie. Und sie weiß, dass Oschmann jahrelang dafür gesorgt hat, die Praxis technisch auf dem neuesten Stand zu halten. Auch für die Übernahme haben sie sich viel Zeit gelassen.

Eberhard Oschmann ist froh, dass die Patienten weiter an gewohntem Ort betreut werden können; auch Elisa Nichterlein unterstreicht die Konstanz: „Alle Patienten sind auch weiterhin herzlich willkommen.“ Oschmann will sich langsam aus der Praxis „ausschleichen“, nur noch verkürzt arbeiten, bis er sich im Herbst ganz verabschiedet.

Er freut sich schon jetzt auf mehr Zeit für den Enkel, für das Tennisspielen, das Reisen und den Garten. Einen Garten hat Elisa Nichterlein zu Hause in Magdala auch. Und sie weiß, dass sie bald weniger Zeit dafür hat. Da ist nicht nur der Sohn, der ihre ganze Aufmerksamkeit fordert, da ist auch die neue Aufgabe als Chefin einer Arztpraxis. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, sagt sie. Es klingt ruhig. Und selbstbewusst.