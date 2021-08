Das Lyric Opera Studio Weimar spielt auch in Apolda Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. hier ebei einer Inszenierung im Mon Ami Weimar.

Zauberflöte in Apoldas Lutherkirche

Apolda. Die Lutherkirche Apolda wird am Donnerstag, 26. August, zur Opernbühne.

Im Rahmen der Kulturkirche – Offene Lutherkirche 2021 soll am Donnerstag, 26. August, um 19 Uhr die Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt werden. Das Lyric Opera Studio Weimar unter Leitung von Damon Nestor Ploumis ist bereits seit zehn Jahren fester Bestandteil der „Offenen Lutherkirche“.

Die Lutherkirche bietet den Sängerinnen und Sängern ein ganz besonderes Ambiente, in dem sie immer wieder gerne singen. Mozarts Zauberflöte, die meistgespielte Oper im deutschen Sprachraum ist eine geniale Mischung aus tragischer Oper, rätselhaftem Zauberspiel und lustigem Volkstheater.

Junge Opernsänger aus den USA, Kanada, Südamerika, Europa und Asien stellen sich vor in einer szenischen Aufführung in deutscher Sprache, inszeniert vom Künstlerischen Direktor und international bekannten Bassbariton Damon Nestor Ploumis. 39 internationale Gesangsstudenten aus 19 verschiedenen Ländern sind dabei. Die Partitur stellt hohe Anforderungen an die jungen Sänger.

Karten kosten beim Vorverkauf im Buchladen Apolda 17 (15) Euro, an der Abendkasse: 19 (17) Euro. Ermäßigung gibt es für Jugendliche zwischen 12-18 Jahren, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Einlass 18 Uhr.

www.kirche-apolda.de