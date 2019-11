Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zentralklinik lädt zur Filmpremiere

Zu einer Filmpremiere hat die Zentralklinik Bad Berka für den morgigen Dienstag um 14 Uhr in ihr Kulturhaus eingeladen. Der Dokumentarfilm „Wir machen Wind“ zeigt den Weg von Schmerzpatientinnen – das lange Leiden, große Hoffnungen, harte Kämpfe, verbindende Triumphe und neues Lebensglück. „Es ist unser Anliegen, unkommentiert einen Weg mit dem Schmerz zu zeigen, einen Weg, den unsere vier Protagonistinnen in drei Wochen stationären Aufenthalts im Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie zurückgelegt haben – kein leichter Weg. Der Zuschauer erlebt den Prozess der Behandlung, das Auf und Ab, den Kampf beim Medikamentenentzug, den Kampf mit dem eigenen Körper, dem eigenen Willen“, schildert Chefarzt Johannes Lutz. Im Anschluss an den 50-minütigen Dokumentarfilm diskutieren die Patientinnen, die im Film mitwirken, der Kameramann und Regisseur Frank Sthamer sowie die Regisseurin Laura Heidtmann gemeinsam mit Johannes Lutz über die Arbeit am Zentrum für Interdisziplinäre Schmerztherapie. Eintritt frei.

Dienstag, 12.11., um 14 Uhr