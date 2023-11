Über 18.000 unversteuerte Zigaretten fanden Zöllner bei einer Frau in Apolda.

Zoll findet knapp 20.000 unversteuerte Zigaretten bei Frau in Apolda

Apolda. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Apolda finden Zöllner bei einer 44-Jährigen eine große Menge an unversteuerten Zigaretten. Dabei kamen die Beamten aus einem anderen Grund.

18.200 unversteuerte Zigaretten fand der Zoll während einer Wohnungsdurchsuchung bei einer 44-Jährigen in Apolda Wie der Zoll am Freitag informierte, hatten Vollziehungsbeamte des Hauptzollamtes Erfurt bereits am 15. November die Wohnung der Frau durchsucht, um offene Forderungen der Familienkasse einzufordern.

Statt Bargeld oder pfändbaren Wertgegenständen fand der Zoll unter dem Küchentisch zwei Kartons mit unversteuerten Zigaretten, auf denen keine Steuerzeichen angebracht waren. Noch vor Ort sei ein Steuerstrafverfahren gegen die 44-Jährige eingeleitet worden und die Zigaretten wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden die Zigaretten vernichtet. Die Frau müsse nun den entstandenen Steuerschaden von rund 3500 Euro bezahlen. Die offenen Forderungen der Familienkasse in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro habe die Frau am Folgetag beglichen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.