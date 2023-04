Zottelstedt: 300 Besucher beim Osterfeuer auf der Mühleninsel

Zottelstedt. Osterfeuer im Apoldaer Ortsteil: Großer Andrang zur Traditionsveranstaltung des Feuerwehrvereins Zottelstedt.

Rund 300 große und kleine Besucher haben am Samstag die Mühleninsel in Zottelstedt zum Osterfeuer besucht. Traditionell hatte der Feuerwehrverein zu dem Event auf das Gelände von Landwirt Eckart Weirich geladen, der es den Ehrenamtlichen lediglich zum Unkostenbeitrag zur Verfügung stellt. Während am Nachmittag der Osterhase zu Besuch kam und die Jüngsten bespaßte, zogen ab 18.30 Uhr die Kinder angeführt vom Jugendfeuerwehr-Trabbi mit dem Fackelzug durch den Ortsteil. 19 Uhr wurde dann das Osterfeuer am Mühlenhof entzündet. Für das leibliche Wohl sorgte ebenfalls der Verein. Es gab Rostwürste, Brätel und Stockbrot und allerlei Getränke.