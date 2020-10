Zukunft der Pfefferminzbahn nur mit Fakten, Daten und Zahlen

Es ist keine Frage der Sympathie, ob die Pfefferminzbahn auf die gesamten Strecke zurückkehrt – und auch keine Frage politischer Absichtserklärungen aus Erfurt oder Berlin. Es ist und bleibt eine Frage von Fakten, Zahlen und Daten. Das zu betonen, wäre aber noch lange kein Quantensprung im Dialog um die komplette Reaktivierung der Nebenbahn.

Dass der Runde Tisch „Zukunft der Pfefferminzbahn“ am Mittwoch für das Einsetzen einer Experten-Gruppe stimmte, das kann als ein Meilenstein hin zu mehr Personenverkehr auf der Strecke verstanden werden. Wer in dieser Arbeitsgruppe sitzen wird – ob Vertreter der Kommunen, der Kreise, des Landtags- oder des Bundestags –, steht dabei noch fest. Entscheidend ist, dass die Gruppe eng an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) angebunden sein wird, wie dessen Staatssekretärin Susanna Karawanskij nun in Bad Sulza in Aussicht stellte.

Corona-Krise gefährdet Reaktivierungspläne der Regierung

Was es jedoch nicht gab und in naher Zukunft auch nicht geben werden soll, ist ein Blankoschein für eine durchgängig Erweiterung des Fahrbetriebs bis Großheringen, bis Camburg oder gar bis Jena-Göschwitz. Politische Debatten über eine „Dekarbonisierung“, über mehr Schienengüterverkehr und mehr Personen im Öffentlichen Nahverkehr begünstigen zwar generell die Reaktivierung der kompletten Strecke, doch steht die Corona-Krise mit Umsatzausfällen – allgemein in den Landes- und Bundeskassen, speziell bei den Bahnunternehmen – als unbekannter Faktor der Absicht negativ gegenüber.

Für die Reaktivierung aller in Erfurt für attraktiv befundenen Strecken – aktuell daneben Höllentalbahn, Werrabahn und Ohratalbahn – werde das Geld in naher Zukunft wohl nicht reichen. Dass vielleicht eine zweite Welle der Pandemie die Finanzsituation in den öffentlichen Haushalten weiter ungünstig verändern könnte, führt im Ergebnis dazu, dass am Mittwoch über nicht mehr und nicht weniger als – um es mit Immanuel Kant zu sagen – die Bedingung der Möglichkeit.

Pfeffibahn-Freunde müssen Ideen in Konzepte umwandeln

Kurzum: falls überhaupt genügend Finanzmittel beim Land zur Bestellung von mehr Schienennahverkehr vorhanden sein sollten, müssen die Befürworter der Strecke mehr als nur abstrakte Vermutungen äußern, also dass Fahrgastpotenziale seit der faktenbasiert folgerichtigen Degradierung der Pfefferminzbahn im Jahr 2017 hinzugekommen oder nennenswert gewachsen seien. Mehr noch, die Geschwindigkeit, mit der Verkehre hier ausgeweitet werden können, müssen auch in Konkurrenz zu anderen Nebenbahnen gesehen werden.

„Wir werden noch dicke Bretter zu bohren haben“, sagte die sich selbst als Bahn-Enthusiastin bezeichnende Staatssekretärin in Bad Sulza. Persönlich habe sie viel Sympathie für mehr Verkehr auf der Schiene. „Die Pfeffibahn ist mir so ans Herz gewachsen“ betonte Susanna Karawanskij zum Schluss der Debatte. Doch das alleine werde die Fachabteilung nicht überzeugen, Steuergelder in die Hand zu nehmen. Es liege jetzt auch an den Kommunen und Kreisen Entwicklungspläne und Konzepte einzureichen – und eben Fakten, Fakten, Fakten zu schaffen.