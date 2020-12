Zukunft des Apoldaer Museums bleibt auch 2021 vorerst ungeklärt

Noch ist nichts entschieden. Noch ist die Zukunft des Apoldaer Glocken-Stadt-Museums als identitätsstiftender Ort offen. Diskutiert und engagiert gestritten wurde darüber aber das gesamte Jahr über. Und nicht nur das. Auch in den Jahren zuvor erhitzte das Thema die Gemüter.

Im Zuge der Vorbereitung der Landesgartenschau 2017 sollte zunächst auch das Museum in Angriff genommen werden. Dann reichte das Geld zumindest dafür nicht mehr. Die Folge: Das Mammutprojekt, das mehrere Millionen Euro verschlingen dürfte, wurde damals zurückstellt. Seit 2019 wird es wieder intensiv diskutiert, wurde bereits Geld für Expertenwissen ausgegeben, was nicht unumstritten ist.

Im Jahre 2020 zumindest wurde zwecks Vorbereitung einer Entscheidung Weiteres in die Wege geleitet, so dass zumindest die Hoffnung fortkeimt, obgleich es wegen Corona möglicherweise noch länger dauernd wird, bis sich an der Bahnhofstraße 41 oder im Umfeld was tut.

Damit wäre man also gleich beim Thema: Die Standortfrage ist zwar insoweit geklärt, als das Museum an der Bahnhofstraße verbleiben wird, allerdings ist längst noch nicht ausgemacht, ob die ehemalige Fabrikantenvilla künftig noch vollumfänglich dafür taugt, diese möglicherweise nur noch teilweise für museale Zwecke genutzt werden kann. Und wenn ja, mit welchem Sanierungsaufwand im Vorfeld?

Tiefe Sorgenfalten trug den Verantwortlichen in der Verwaltung im Jahre 2020 auch ein Untersuchungsbericht zum „Schadensfall Museum“ ein, den ein Weimarer Büro im Auftrag der Stadt erarbeitete, die so ein ebenso realistisches wie ernüchterndes Bild vom Zustand erhielt.

Nachdem sich Bauchef Stefan Städtler der Angelegenheit Ende Juli engagiert annahm, er das Gespräch mit dem Ingenieurbüro gesucht hatte, wurde klar, dass die Fundamente, bestehend aus Natursteinen und mehrheitlich verwitterter „Vermörtelung“, wegen zu geringer Einbindetiefen als nicht frostsicher anzusehen seien. Bei den massiven Baukörpern und der erkundeten Untergrundsituation wären Platten- beziehungsweise Plattenbalkengründungen oder Pfähle zwingend nötig gewesen, heißt es.

Zudem: Nach heutigem Stand der Technik liege eine fehlerhafte Gründung vor. Die aufgeschichteten, unbehauenen Natursteine seien teils von Wurzeln durchdrungen, was eine Art Sprengwirkung erzeuge. Die Untersuchungen des Schadenfalls seien im Übrigen noch nicht abgeschlossen, sondern auf einen Bereich begrenzt, so Städtler.

Eben weil es massive bauliche Probleme gibt und keine klare Linie des Handelns erkennbar ist, hatte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand Mitte im Juli 2020 nicht zuletzt auf medialen Druck hin das Museum öffentlichkeitswirksam zur „Chefsache“ erklärt. Ergebnis: Der vorher allein verantwortliche Volker Heerdegen wurde quasi ins zweite Glied abkommandiert, stattdessen Städtler bevollmächtigt, was Rüdiger Eisenbrand unlängst nochmals unterstrich. Sein Mann fürs Museum sei Stefan Städtler!

Im Vorfeld soll es jedenfalls immer wieder Kompetenzgerangel in der Verwaltung, konkret zwischen Heerdegen und Städtler gegeben haben. Dem wiederum schaute der Bürgermeister zumindest dem Anschein bislang tatenlos zu.

Stefan Städtler vom Fachbereich Stadtplanung und Bauwesen zu beauftragen, zeugt jedenfalls vom Willen des Apoldaer Stadtoberhauptes, endlich mehr Zug in die Sache zu bekommen.

Städtler hatte sich auch für Gespräche mit Schulen und Kindergärten eingesetzt, um zu erfahren, was ein Museum künftig bieten muss.

Die Auswertung der Ergebnisse der Museumsumfrage in der Bevölkerung läuft derzeit noch. Die Resonanz auf die durch die Stadtverwaltung initiierte Umfrage zum Thema Museum war allerdings auf ein äußerst geringes Interesse in der Bevölkerung gestoßen, was im Rathaus durchaus für Ernüchterung sorgte. Augenscheinlich hat das Glocken-Stadt-Museum, zumindest wenn man die Umfrage als Maßstab heranzieht, keinen besonders bedeutenden Stellenwert.

Mitte Juli hatte Rüdiger Eisenbrand jedenfalls verkündet, dass entschieden werden muss, ob und in welcher Form mit der baufälligen Museumsvilla verfahren wird. Mitgedacht werden soll in dem Zusammenhang – natürlich in Abhängigkeit von den zu zeigenden Inhalten – deshalb, ob es besser einen funktionalen Museumsneubau im Bereich Paulinenpark geben sollte. Als Ersatz fürs Museum oder als Ergänzung zu diesem, das blieb 2020 jedenfalls offen.