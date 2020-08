Zusammenstoß mit E-Bike - 106 Fahrzeuge bei Geschwindigkeitskontrollen zu schnell

Wildunfall

Zwischen Schmiedehausen und Münchengosserstädt wollte ein Reh am Mittwoch gegen 20:30 Uhr die Fahrbahn überqueren. Dabei kollidierte es mit einem Pkw Audi A3. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Audi wurde der Scheinwerfer vorn rechts beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 EUR.

Unfall mit E-Bike

An der Ampelkreuzung Viadukt in Apolda musste am Mittwochnachmittag ein 48- jähriger Fahrer eines E-Bike verkehrsbedingt in der Buttstädter Straße halten. Die hinter ihm fahrende 20-Jährige bemerkte dies zu spät und stieß mit ihrem blauen VW Lupo trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gegen das Hinterrad des E-Bikes. Durch den Anstoß kam der 48-Jährige zu Fall und zog sich Prellungen und Kratzer zu. Er wurde vorsorglich mit dem RTW ins Krankenhaus Apolda verbracht. Am Lupo wurde die Kennzeichenhalterung beschädigt. Am E-Bike entstand keinerlei Sachschaden.

Geschwindigkeitskontrollen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Eckartsbergaer Straße in Bad Sulza, welche am Mittwoch von 06.00 bis 14:00 Uhr durchgeführt wurde, wurden 106 Fahrzeuge gemessen. Es wurden 35 Verwarngelder festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 53 km/h, bei erlaubten 30 km/h.

