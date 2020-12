Zwei Apoldaer im Dom ordiniert

Neben 15 Vikarinnen und Vikaren der Landeskirche wurden nun auch zwei Apoldaer im Dom zu Magdeburg durch Landesbischof Kramer ordiniert. Damit wurden zur feierlichen Ordination Vikar Aaron Rogge und Christoph Rätz für ihren Dienst als Pfarrer gesegnet. Aaron Rogge ist seit diesem Jahr unter anderem für die Kirchgemeinde Kapellendorf und die Jugendarbeit in Apolda zuständig. Der frisch gesegnete Pfarrer Christoph Rätz, der seit rund zweieinhalb Jahren an der Seite von Thomas-Michael Robscheit seinen Weg zum Pfarrerberuf bestreitet, arbeitet derzeit noch an seiner Dissertation und wird deshalb nicht in die Gemeinde geschickt.

Vergleichbar ist das Vikariat mit einem Referendariat bei Lehrern, erklärt Robscheit. Die Ordination im Magdeburger Dom sollte ursprünglich bereits im Frühjahr stattfinden, allerdings hatte Corona diesen Plan zunichte gemacht.