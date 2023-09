Zwei Becken mit Wasser – für Mensch und Tier

Apolda. Schöne Idee wird an der Allee der Brunnenmeister umgesetzt.

Eine schöne Idee befindet sich derzeit am unteren Ende an der Allee der Brunnenmeister in Umsetzung. Derzeit härtet der Beton aus, weshalb die Arbeit ruht. Zum einen wurde bereits eine Fläche gepflastert, auf der Spaziergänger künftig auf zwei Bänken verweilen und die Idylle genießen können. Dazwischen wird aus einer Säule Wasser in ein Natursteinbecken plätschern, erklärt Maik Schau auf Nachfrage. Wie vom Chef des Kommunalservice Apolda zu erfahren war, ist das Becken bereits da. In den kommenden 14 Tagen soll es aufgestellt werden.

Das neu errichtete Wasserbecken für Hunde. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Kaum fünf Meter davon entfern – im Bachlauf – befindet sich das neu errichtete Wasserbecken für Hunde – zum Saufen und Toben geeignet. Noch im September wird das wohl genutzt werden können.