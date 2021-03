Zwei neue Corona-Fälle im Weimarer Land

Mit Stand vom Dienstag, 12 Uhr, meldet das Gesundheitsamt des Kreises zwei Corona-Neuerkrankungen. Aktuell gibt es 170 aktiv Kranke, 32 weniger als tags zuvor. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

In stationärer Behandlung befinden sich 11 Personen. 53 Bürger verstarben bisher an oder mit Corona. Binnen sieben Tagen wurden 95 Neuerkrankungen registriert, womit der Inzidenzwert aktuell bei 115,6 liegt. 384 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne, 119 Reiserückkehrer in häuslicher Isolation.