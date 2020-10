Zwei Standorte für Bad Sulzaer Rettungswache im Gespräch

Auch in Bad Sulza sind erste Überlegungen getroffen worden, auf welchen Grundstücken eine neue Rettungswache entstehen könnte. Im Rahmen der Grundsteinlegung für den Senioren-Pflege-Wohn-Komplex am Mittwoch benannte Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze zwei Optionen, die vom Baufeld Auf dem Walzel „zwischen einem und 200 Metern entfernt“ wären und im Idealfall eine schnelle Versorgung im Notfall gewährleisten.

Aktuell ist die DRK-Rettungswache Mitbewohner im Gebäudekomplex, in dem auch die Stützpunktfeuerwehr untergebracht ist. Bekanntermaßen sind beide Institutionen in ihrem Betrieb durch die Begrenztheit der vorhandenen Raumkapazitäten eingeschränkt.

Nicht abschließbare Umkleiden und Schimmelbefall

Im Kreistag des Weimarer Landes kamen dann kürzlich die Rettungswachen in Apolda (diese Zeitung berichtete) und der Kurstadt auf die Tagesordnung, nachdem diese bereits seit geraumer Zeit Mängel bezüglich des Arbeitsschutzes aufwiesen und nicht erkennbar war, dass das Landratsamt diesem Missstand Abhilfe schaffen wolle oder könne.

Auch für die DRK-Rettungswache in Bad Sulza wurde den Kreisräten und der Öffentlichkeit ein Gutachten präsentiert, das es in sich hatte. So monierten die Prüfer etwa, dass Männer und Frauen in einem einzigen Raum umziehen müssten und dieser nicht einmal abschließbar war.

Nicht nur altertümlich, sondern sogar gefährlich war das Ergebnis von gemachten Proben an den Wänden der Wagenhalle. Diese wiesen Schimmelbefall auf, der im Ergebnis nicht nur die Retter schädigen könnte, sondern per Sporenflug auch das Fahrzeug kontaminieren und damit die Gesundheit von Patienten bedrohen könne. Das komplette Gutachten kann über das Ratsinformationssystem auf der Homepage des Landratsamtes des Weimarer Land mitsamt weiterer Unterlagen der letzten Kreistagssitzung von Jedermann eingesehen werden.

Stationsbau Auf dem Walzel und nahe dem Gradierwerk möglich

Das kurstädtische Rathaus habe dem für die Rettungswachen zuständigen Kreis nun drei Optionen für die Errichtung einer neuen Station genannt. Ein Grundstück an der Eckartsbergaer Straße hielt die Untere Bauaufsicht bereits für nicht geeignet, um zeitnah erschlossen zu werden.

Übrig geblieben sind zwei momentan noch im Besitz der Stadt befindliche Grundstücke. Eines befindet sich in Wurfreichweite des Netto-Marktes Auf dem Walzel, das andere zwischen Am Lachenweg und Am Gradierwerk. Es sei jetzt am Landratsamt, sich nach Möglichkeit für einen der beiden Standorte zu entscheiden.