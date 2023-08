1. Gerataler Entenrennen in Liebenstein

Beim 1. Gerataler Entenrennen am 12. August in Liebenstein ist Spaß garantiert. (Symbolfoto)

Liebenstein. Beim 1. Gerataler Entenrennen am 12. August in Liebenstein ist Spaß garantiert. So funktioniert die Teilnahme:

Zum 1. Gerataler Entenrennen wird am Samstag, 12. August, auf den Sportplatz in Liebenstein eingeladen. Neben Entenangeln, Ententanz und Bogenschießen geht es ab 10 Uhr auch beim großen Wettrennen heiß her. Wer teilnehmen möchte, braucht eine Rennente. Diese können zum Preis von 5 Euro in der Eismanufaktur Gräfenroda, in der Gulf-Tankstelle Geraberg, bei Nails by Swan in Geschwenda oder im Blumengeschäft Böhm in Plaue erworben werden. Kurzentschlossene können am Veranstaltungstag noch eine Ente kaufen. Die Enten dürfen bemalt und geschmückt, aber an der Unterseite nicht verändert werden. Zwischen 9 und 9.45 erfolgt die Anmeldung. Auf die Sieger warten Preise.