100 Quadratmeter Wald brennen bei Arnstadt

Arnstadt. Die Freiwillige Feuerwehr Arnstadt musste ausrücken. Zwischen Arnstadt und Bittstädt brannten 100 Quadratmeter Wald.

Eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern geriet am Montagabend gegen 17.50 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Arnstadt und Bittstädt in Brand. Die Ursache ist noch unklar, so die Polizei.

Mehrere Bäume wurden bei dem Brand beschädigt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt konnten die Flammen vollständig und zügig löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.