120 Wohnungen werden in Arnstadt abgerissen

Arnstadt. Auf dem Rabenhold in Arnstadt wird ein alter Wohnblock abgerissen. Neue Wohnungen sollen an dieser Stelle gebaut werden.

Nur noch wenige Wände stehen am Montag um die Mittagszeit bei einem ehemaligen Wohnblock in der Prof.-Frosch-Straße in Arnstadt auf dem Rabenhold. Seit einigen Wochen leistet hier die Thüringer Abbruchfirma ATP ganze Arbeit. 1985 zogen hier die ersten Mieter in die 120 Wohnungen ein - nun wird der Wohnblock im Auftrag der Arnstädter Wohnungsbaugesellschaft plattgemacht. Hier sollen in naher Zukunft altersgerechte Wohnungen mit Fahrstuhl entstehen. Von einem „privilegierten und hochwertigen Standort“ sprach Stadtplaner Ingo Quaas bei der Vorstellung vor einem Jahr im Bauausschuss. Private Investoren planen den Neubau eines Vollsortimenters in Richtung Gehrener Straße, der Discounter Norma trägt sich mit Abriss- und Neubaugedanken.