135 neue Corona-Fälle im Ilm-Kreis

Nach Informationen aus dem Gesundheitsamt des Ilm-Kreises registrierte man dort vom 30. bis 31. Dezember 2020 an zwei Tagen 135 neue Corona-Fälle. Das Gesundheitsamt ermittelt im gleichen Zeitraum zu 527 aktiven Fällen. „Wir haben natürlich gut zu tun und sind stark gefordert als Team. Aber was auf den Intensivstationen und in den Pflegeeinrichtungen derzeit geleistet wird, ist der absolute Wahnsinn", sagte Amtsärztin Renate Koch am Freitag.