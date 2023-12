Radfahrer kollidiert frontal mit Auto 14-Jähriger in Gräfenroda bei Unfall schwer verletzt

Gräfenroda In Gräfenroda wurde ein Jugendlicher schwer verletzt als er mit seinem Rad frontal gegen ein Auto stieß.

Bei einem Unfall in der Waldstraße in Gräfenroda wurde am Mittwoch ein 14-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, sei der Jugendliche mit seinem Fahrrad frontal mit einbem Auto zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Autofahrerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.