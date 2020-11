Arnstadt. Am Samstag versuchten zwei Jugendliche in Arnstadt einen 15-Jährigen auszurauben. Eine Passantin schritt beherzt ein und wird jetzt als wichtige Zeugin gesucht.

15-Jähriger bei versuchtem Raub in Arnstadt verletzt

Am Samstagnachmittag attackierten zwei Jugendliche einen 15-Jährigen, in der Marlittstraße in Arnstadt. Wie die Polizei informierte, hätte einer der Täter den 15-Jährigen festgehalten und der andere auf den Jugendlichen eingeschlagen.

Ziel der beiden Täter sei es gewesen, Wertgegenstände von dem 15-Jährigen zu erbeuten. Eine Passantin sei beherzt eingeschritten, woraufhin die Täter flüchteten. Der 15-Jährige wurde durch die Faustschläge leicht verletzt.

Beschrieben werden die Täter im Alter von ca. 15 bis 17 Jahren alt, einer ca. 1,85 Meter groß. Der andere ist kleiner, ca. 1,50 Meter groß. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Insbesondere bittet die Polizei die zur Hilfe eilende Passantin sich bei der Polizei als Zeugin zur Verfügung zu stellen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Bezugsnummer 0281033, Tel. 03677/601124 entgegen.