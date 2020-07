Arnstadt. Statt eines Notfalls fanden Polizisten in Arnstadt in der letzten Nacht lediglich uneinsichtige Jugendliche vor.

15-Jähriger wählt aus Spaß Notruf und sorgt für Polizeieinsatz

In der frühen Samstagnacht wählte ein Jugendlicher im Zeitraum von ca. 00:45 Uhr bis 01:15 Uhr mehrfach den Polizeinotruf von einer Telefonzelle in der Straße An der Weisse.

Es wurden unwahre polizeilich relevante Sachverhalte gemeldet, die zu Polizeieinsätzen führten. Letztendlich konnte eine Gruppe Jugendlicher, sowie der Anrufer, ein 15-Jähriger, durch die Beamten festgestellt werden.

Die uneinsichtigen Jugendlichen wurden an Erziehungsberechtigte übergeben und es erfolgt Anzeige wegen dem Missbrauch von Notrufen erstattet.

