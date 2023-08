17-Jähriger bei Unfall nahe Ilmenau schwer verletzt

Der 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild).

Ilmenau. Bei Ilmenau wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt. Er stürzte mit seinem Moped.

Bereits am Samstag wurde ein 17-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der Jugendliche mit seinem Moped auf der Straße zwischen Elgersburg und Ilmenau-Roda gestürzt. Er habe auf nasser Fahrbahn in einer abschüssigen Kurve die Kontrolle über sein Moped verloren und stürzte auf die Gegenfahrspur.

Der 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

