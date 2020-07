17-Jähriger kracht in Arnstadt mit Transporter in parkendes Auto

In Arnstadt hat ein 17-Jähriger mit einem Transporter einen Unfall gebaut. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei der 17-Jährige am Mittwochmorgen mit dem Transporter seines Vaters in der Prof.-Frosch-Straße unterwegs gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich noch zwei weitere Personen mit im Fahrzeug.

Der 17-Jährige sei mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Auto kollidiert und verursachte einen Schaden von ca. 8000 Euro. Anschließend habe er die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Der Transporter wurde auf einem Parkplatz „Am Fürstenberg“ abgestellt. Die Insassen suchten das Weite. Durch Zeugenaussagen konnte der 17-Jährige ermittelt werden.

Ein Atemalkoholtest habe bei ihm einen Wert von 0,3 Promille ergeben und eine Fahrerlaubnis hatte er auch nicht. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.