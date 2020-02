Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

17 Kindergärten aus dem Ilm-Kreis beim Sport- und Spielfest

Am Donnerstag fand auf Einladung der Sportjugend Ilm-Kreis in der Jahnsporthalle in Arnstadt wieder das beliebte Sport- und Spielfest für Kindergärten statt. Knapp 300 Mädchen und Jungen aus 17 Einrichtungen aus dem nördlichen Ilm-Kreis nahmen daran teil. Susanne Mößner von der Sportjugend, zahlreiche Vereine und Helfer hatten für die Kinder 21 Stationen aufgebaut. Neben Hockey, Angeln, Würfellauf, Hüpfball oder Rollbrett fahren konnten die Steppkes an den Stationen der Verkehrswacht ihre Reaktionen testen. Am Ende bekamen alle eine Urkunde, und für die Einrichtung gab es ein Spielgerät von der Sportjugend.