18-Jähriger in Arnstadt ausgeraubt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

18-Jähriger in Arnstadt ausgeraubt

In der Arnstädter Rosenstraße wurde am Samstag in Höhe des Abzweiges zur Krappgartenstraße gegen 2 Uhr laut Polizei ein 18-Jähriger angegriffen und ausgeraubt. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf sind bisher noch Gegenstand der Ermittlungen. Der junge Mann musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen zum Sachverhalt melden sich bei der Polizei unter 03621/781424 (Bezugsnummer: 28125/2020)