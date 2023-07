20-Jähriger fährt in Großbreitenbach gegen vier Häuser

Großbreitenbach. In Großbreitenbach kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall. Ein 20-Jähriger hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Am Donnerstagvormittag kam ein 20-Jähriger vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme in Großbreitenbach in der Bahnhofstraße von der Straße ab und kollidierte mit vier Häuserfronten. Der Auto-Fahrer wurde dabei verletzt und laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Derzeit komme es aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

