200 Manebacher feiern Eingemeindung nach Ilmenau

Der Einladung zur „Festlichen Einwohnerversammlung“ von Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt (parteilos) waren geschätzt mehr als 200 Manebacher in die Mehrzweckhalle am Ortsausgang gefolgt. Es mag schon sein, dass ein „kostenfreies Bier mit Bratwurst“ als Geschenk zum 25-jährigen Jubiläum der Eingemeindung von Manebach in die Stadt Ilmenau seine Zugwirkung entfaltete, genau wie der angekündigte historische Rückblick des Ex-Bürgermeisters Karl-Heinz Kühn.

Kühn war in die verantwortliche Bürgermeisterposition gewählt worden, als in Manebach nach 1990 wie überall im Osten Deutschlands eine neue Zeit anbrach. Das zu übernehmende kommunale Erbe war auch in Manebach bezeichnend für das Leben und den damals herrschenden Lebensstil. Gemeindliche und auch private Schrottimmobilien, löchrige, unbefestigte Dorfstraßen, eine marode Kanalisation und so vieles andere, was wegen staatlicher Armut und gesellschaftlicher Missstände der Bürgerschaft zugemutet wurde, kennzeichneten die Situation.

Alte Fehden, neue Gewohnheiten

Noch ehe Ortsbürgermeister Stefan Schmidt die Manebacher und Ehrengäste, vornweg den Ilmenauer Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) und den Ex-Oberbürgermeister Gerd-Michael Seeber, begrüßte, gab es von spontan befragten Manebachern zu den vergangenen 30 Jahren auch diese Antworten: „Wir hatten damals im Ort zwei Fleischer, Verkaufsläden - die Petra mit ihrem Markt ist zum Glück ja noch da – Ärzte, die Sparkasse, Schuhmacher, Bäcker und jede Menge Urlauber, Gaststätten und florierende Ferienheime.“ Und ein Scherzkeks ergänzte: Dass man jetzt auch noch Stützerbach in die Ilmenauer Familie eingemeindet hat, sei wegen „alter Fehden zwischen beiden Dörfern“ recht gewohnheitsbedürftig. Einlenkend und sachlich begründet sagten die wenigen Befragten mit fast einer Stimme: „Die Eingemeindung wir richtig und gut für den Ort. Was der Karl-Heinz Kühn mit dem Oberbürgermeister Seeber hier geschafft hat, verdient hohe Anerkennung und Respekt, wenngleich auch einige Sachen in der Infrastruktur und im Versorgungsbereich der Marktwirtschaft und der Gebietsreform zum Opfer fielen, wie zum Beispiel die Schule.

Im Versammlungsverlauf bestätigten Karl-Heinz Kühn mit seinem historischen Rückblick, Stefan Schmidt mit kurzer Darstellung der aktuellen Situation und Oberbürgermeister Schultheiß mit Ermutigungen, dass Erreichtes erhalten und ausgebaut wird, diese Bürgermeinungen. In einer angenehmen Atmosphäre, getragen vom Bewusstsein, viel geleistet zu haben, von der Kernstadt gut behandelt worden zu sein und natürlich den eigenständigen Beitrag zu einer 25-jährigen Manebacher Erfolgsgeschichte geleistet zu haben, war diese besondere Einwohnerversammlung tatsächlich eine festliche.

Besonders Karl-Heinz Kühn traf mit seinen Ausführungen über die von den Anwesenden selbst erlebte und mitgestaltete jüngste Ortsgeschichte den Nerv des Publikums. Er, der immer am Puls der Zeit nah dran war, für Manebach und mit den Manebachern zum Nutzen des Ortes und der Bürgerschaft Großes an baulichen Leistungen - von der Mehrzweckhalle über das Feuerwehrgerätehaus, Buswartehäuschen und restlos ausgebaute Straßen und Kanäle - auf den Weg und das meiste davon zum guten Ende brachte, setzte mit „Vortragstext und Bildern“ den Glanzpunkt der Versammlung. Doch wie es seine Art ist, blieb er mit „Blick aufs Gegenwärtige“ kritisch und fordernd, weil es ihm um ein schönes Ortsbild, die Sauberkeit im Dorf und die Verantwortung eines jeden Grundstückbesitzers geht, wo von allen mehr Initiative gefragt sei.