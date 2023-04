2000 Festmeter Schadholz in Arnstadts Wäldern aufarbeiten

Arnstadt. Der Holzeinschlag findet in den nächsten Wochen auf Arnstädter Gemarkungen statt. Dafür werden auch Absperrungen vorgenommen.

In den kommenden Wochen erfolgen auf Waldflächen der Stadt Arnstadt Holzeinschlagsarbeiten. Es werden hauptsächlich Fichten, die vom Borkenkäfer abgetötet wurden, gefällt und gerückt. Die Arbeiten finden in den Gemarkungen Siegelbach, Dosdorf, Espenfeld und Arnstadt statt. Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer werden gebeten, die Absperrungen aus Sicherheitsgründen zu beachten. Schäden an Wegen werden repariert, so die Stadtverwaltung. Ein Forstunternehmen wird mit Spezialtechnik zirka 2000 Festmeter Schadholz aufarbeiten. Aufgabe der Mitarbeiter des Sachgebietes Forst wird es sein, mit dem Forstamt Erfurt-Willrode die Flächen so zu entwickeln, dass die Wälder den klimatischen Bedingungen gewachsen sind. Die Fichte verliert dabei an Bedeutung.